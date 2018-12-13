Храм-на-драме: что известно о протестах в Екатеринбурге

Вечер 13 мая в Екатеринбурге ознаменовался протестными настроениями.

Местные жители собрались на несогласованную акцию, чтобы "обнять" забор, закрывающий стройплощадку напротив местного Театра драмы. На месте сквера планируется возвести собор, разрушенный в XX веке. Храм святой Екатерины должны открыть к 2023 году.

Однако большая группа горожан выступила против данной инициативы.

Территория в центре города под строительство храма была получена через аукцион, а разрешение было выдано еще 25 апреля. Местные жители в суде пытались доказать незаконность возведения объекта на территории сквера, но их доводы суду показались недостаточными.

Обстановка на мирной акции стала накаляться, толпа повалила забор и заняла стройплощадку. По сообщениям местных СМИ, после этого на месте происшествия появились мужчины спортивного телосложения, которые поставили забор на место. После этого они стали вытеснять протестующих, что привело к открытому конфликту. В отделении полиции появились задержанные.

Согласно приблизительным подсчетам, число участников пикета достигало двух тысяч человек.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram-аккаунте призвал обе стороны к диалогу. Cторонников и противников строительства храма он пригласил на встерчу в свой кабинет к 16:00 по местному времени (разница с московским - +2 часа). Глава региона отметил, что он готов быть посредником в решении вопроса. Куйвашев также попросил назначить парламентеров для обсуждения вопроса.

"Это сложная ситуация. В ней можно понять и верующих, для которых восстановление храма святой Екатерины в городе — вопрос, который поднимается из года в год и который все равно нужно решать. И протестующих горожан, для которых важно сохранить каждый кусочек зелени и деревьев в центре Екатеринбурга.

⠀

Сейчас моя главная задача как губернатора — добиться мира, спокойствия и понимания. Уличные конфликты — это не путь, которым можно решить проблему. Я думаю, что самый правильный шаг сейчас — организовать прямой разговор двух сторон друг с другом" - написал губернатор.

Видео, фото: Twitter / @firstova, @ul_yasha