В Екатеринбурге продолжаются протесты вокруг "храма раздора"

Вторая протестная акция за два дня завершалась задержаниями и госпитализацией ее участников.

Как мы сообщали ранее, в Екатеринбурге ситуация накалилась из-за того, что местные жители выступили против строительства Храма Святой Екатерины. Вторая акция прошла 14 мая.

По данным местного портала E1.ru, противники и сторонники строительства церкви встретились при содействии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Переговоры прошли в закрытом режиме.

Однако после этого местные жители снова собрались у стройплощадки. Протестующие перекрыли улицы в центре города, а силы правопорядка задержали минимум 15 человек. Пятеро протестующих попали в больницу.

Напомним, что группа жителей Екатеринбурга выступает против вырубки сквера около местного Театра драмы под строительство собора. Они выражают недовольство тем, что вопросы строительства не обуждали с горожанами.

Утром 15 мая стало известно, что вокруг места возведения храма начали ставить капитальный забор. Временное ограждение, которое сносили уже не единожды, уберут в течение дня.

Видео: Twitter / @NaumBleek, @feigin_daniel