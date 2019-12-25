В Ижевске прошла церемония прощания с погибшей при нападении на школу учительницей ИЗО

Бывшие ученики 53-летней женщины вспоминают её как душевного и отзывчивого педагога.

Церемония прощания с учительницей ИЗО Светланой Сухановой, погибшей при нападении на школу школы №88 в Ижевске, прошла в городском храме Казанской иконы Божией Матери. Светлыми воспоминаниями о педагоге поделился её бывший ученик в беседе с телеканалом "360". Он отметил, что её ценили за душевность и материнскую отзывчивость.

В гражданской панихиде и отпевании приняли участие десятки людей, в том числе — молоой человек, который учился у погибшей и жил с ней в одном доме.

Помню, как приходил в школу после того, как выпустился. Первый кабинет, в который зашел, был ее, потому что она располагала добротой, материнской заботой. собеседник телеканала "360"

22 сентября Светлане Сухановой отметила 53-летие. Половину жизни она отдала преподавателькой деятельности. В недавних трагических событиях она стала одной из первых жертв, так как кабинет ИЗО находился блииже всех ко входу в здание.

Напомним, что в понедельник, 26 сентября, в здании школы №88 открыл стрельбу 34-летний местный житель. В результате было убито 17 человек, 11 из которых — дети. Предварительно сообщается, что стрелок был выпускником школы: он покончил с собой.

В Петербурге погибших в ижевской школе почтили минутой молчания.

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