Стрелявший в ижевской школе был ее выпускником

Дома у мужчины проводится обыск.

Следователи установили личность мужчины, который устроил стрельбу в школе №88 в Ижевске. Им оказался выпускник школы 1988-го года рождения Артем Казанцев. Преступник покончил с собой. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Сегодня в доме стрелка проходит обыск, изучается личность нападавшего. Мужчин был одет в черную кофту с изображением свастики, теперь проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии.

По последним данным, в результате стрельбы погибли 15 человек, в том числе 11 детей и 4 взрослых. Еще 24 человек получили ранения, 22 из них — дети.

26-29 сентября объявлены в Удмуртии траурными днями.

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