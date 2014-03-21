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Число жертв в результате стрельбы в школе Ижевска выросло до 13

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Преступник покончил с собой.

Расследовать уголовные дела об убийстве двух или более лиц, в том числе малолетнего возраста, а также незаконном хранении оружия и боеприпасов будет центральный аппарат Следственного комитета. По предварительным данным СК, жертвами преступления стали 13 человек, среди них — охранники, учителя и дети. Есть раненые.

Информация по пострадавшим уточняется. Стрелок покончил с собой. У преступника был большой запас патронов, на которых было написано слово "ненависть". Он был одет в черную майку со свастикой и балаклаву. Мужчина был без документов, его личность устанавливается. 

На место выехали специалисты Криминалистического центра, чтобы зафиксировать следы преступления. 

Ранее информацией о случившимся поделился глава Удмуртии Александр Бренчалов. 

Видео: СК РФ

Теги: ижевск, стрельба, школа
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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