Число жертв в результате стрельбы в школе Ижевска выросло до 13

Преступник покончил с собой.

Расследовать уголовные дела об убийстве двух или более лиц, в том числе малолетнего возраста, а также незаконном хранении оружия и боеприпасов будет центральный аппарат Следственного комитета. По предварительным данным СК, жертвами преступления стали 13 человек, среди них — охранники, учителя и дети. Есть раненые.

Информация по пострадавшим уточняется. Стрелок покончил с собой. У преступника был большой запас патронов, на которых было написано слово "ненависть". Он был одет в черную майку со свастикой и балаклаву. Мужчина был без документов, его личность устанавливается.

На место выехали специалисты Криминалистического центра, чтобы зафиксировать следы преступления.

Ранее информацией о случившимся поделился глава Удмуртии Александр Бренчалов.

Видео: СК РФ