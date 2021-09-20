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Глава Удмуртии: есть погибшие в результате стрельбы в ижевской школе

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Сам стрелок, по предварительной информации, погиб.

В результате стрельбы в школе №88 в Ижевске были убиты дети, а также охранник. Об этом сообщил глава Республики Удмуртия Александр Бренчалов 26 сентября в своем Telegram-канале. Точное количество жертв не называется.

Пока неустановленный человек проник в школу, убил охранника - это уже известно. Есть жертвы среди детей и раненные.

Глава Удмуртии, Александр Бренчалов.

По информации чиновника, сам стрелок застрелился, но информацию нужно сверить с правоохранителями. Сейчас территория школы оцеплена. На месте работают сотрудники Росгвардии, ФСБ и Следственных органов. 

Напомним, стрельба была открыта утром 26 сентября. На большое скопление машин скорой помощи и полицейских обратили внимание очевидцы.

Видео: Telegram / Александр Бренчалов

Теги: ижевск, стрельба, школа
Категории: Лента новостей, Новости России,

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