Неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске

Идет эвакуация детей и работников.

В школе №88 на Пушкинской улице в Ижевске произошла стрельба. На данный момент региональный Главк МВД уточняет информацию по пострадавшим.

На место выехали полицейские, принимаются меры к задержанию подозреваемого. Также на место прибыл губернатор региона Александр Бренчалов.

Из школы эвакуируют учеников и учителей. На место по поручению Министра просвещения выехала заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Юлия Костыряченко.

Telegram-канал "112" пишет о том, что на месте есть раненные и погибшие, однако официальная информация пока не публиковалась.

Ранее Piter.tv сообщил о стрельбе в военкомате в Усть-Илимске.

Видео: Telegram / 112