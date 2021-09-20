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Неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске

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Идет эвакуация детей и работников.

В школе №88 на Пушкинской улице в Ижевске произошла стрельба. На данный момент региональный Главк МВД уточняет информацию по пострадавшим. 

На место выехали полицейские, принимаются меры к задержанию подозреваемого. Также на место прибыл губернатор региона Александр Бренчалов. 

Из школы эвакуируют учеников и учителей. На место по поручению Министра просвещения выехала заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Юлия Костыряченко.

Telegram-канал "112" пишет о том, что на месте есть раненные и погибшие, однако официальная информация пока не публиковалась.

Ранее Piter.tv сообщил о стрельбе в военкомате в Усть-Илимске. 

Видео: Telegram / 112

Теги: ижевск, стрельба, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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