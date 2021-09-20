Неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске

В школе №88 на Пушкинской улице в Ижевске произошла стрельба. На данный момент региональный Главк МВД уточняет информацию по пострадавшим.
На место выехали полицейские, принимаются меры к задержанию подозреваемого. Также на место прибыл губернатор региона Александр Бренчалов.
Из школы эвакуируют учеников и учителей. На место по поручению Министра просвещения выехала заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Юлия Костыряченко.
Telegram-канал "112" пишет о том, что на месте есть раненные и погибшие, однако официальная информация пока не публиковалась.
Ранее Piter.tv сообщил о стрельбе в военкомате в Усть-Илимске.
Видео: Telegram / 112
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