В Усть-Илимске в результате стрельбы пострадал военком

В военкомате в Усть-Илимске Иркутской области произошла стрельба 26 сентября. Информацию подтвердил губернатор региона Игорь Кобзев.
По словам чиновника, молодой человек выстрелил в военкома Александра Елисеева. Мужчина получил ранение и находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи.
Стрелком оказался 25-летний безработный местный житель, его задержали. По информации источника "РИА Новостей", он стрелял в упор и сделал шесть выстрелов.
Губернатор Иркутской области дал поручение усилить меры безопасности и попросил всех сохранять спокойствие.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Дагестане местный житель выстрелил из пистолета в сестру и соседа.
Видео: Telegram / Чат Инцидента Усть-Илимск
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