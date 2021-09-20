В Усть-Илимске в результате стрельбы пострадал военком

За жизнь мужчины борются врачи.

В военкомате в Усть-Илимске Иркутской области произошла стрельба 26 сентября. Информацию подтвердил губернатор региона Игорь Кобзев.

По словам чиновника, молодой человек выстрелил в военкома Александра Елисеева. Мужчина получил ранение и находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи.

Стрелком оказался 25-летний безработный местный житель, его задержали. По информации источника "РИА Новостей", он стрелял в упор и сделал шесть выстрелов.

Губернатор Иркутской области дал поручение усилить меры безопасности и попросил всех сохранять спокойствие.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Дагестане местный житель выстрелил из пистолета в сестру и соседа.

Видео: Telegram / Чат Инцидента Усть-Илимск