В Дагестане местный житель выстрелил из пистолета в сестру и соседа

В женщину попало шесть пуль.

Россиянин разозлился из-за общения сестры с соседом, после чего открыл огонь по ним. Инцидент зафиксирован на территории Дагестана, в городе Буйнакск. Информацию распространил по социальным сетям Telegram-канал BAZA. Журналисты отметили, что пострадали 40-летняя женщина и 48-летний мужчина. Злоумышленник начал вести стрельбу на улице, находясь около жилого дома. В тело женщины попали шесть пуль. Под звуки стрельбы из здания также выбежал мужчина, которому также достались пули. Он ранен в живот.

Стрельба на Энгельса из-за перекрытой дороги попала на видео.

Фото и видео: Telegram / BAZA