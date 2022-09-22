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В Дагестане местный житель выстрелил из пистолета в сестру и соседа

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В женщину попало шесть пуль.

Россиянин разозлился из-за общения сестры с соседом, после чего открыл огонь по ним. Инцидент зафиксирован на территории Дагестана, в городе Буйнакск. Информацию распространил по социальным сетям Telegram-канал BAZA. Журналисты отметили, что пострадали 40-летняя женщина и 48-летний мужчина. Злоумышленник начал вести стрельбу на улице, находясь около жилого дома. В тело женщины попали шесть пуль. Под звуки стрельбы из здания также выбежал мужчина, которому также достались пули. Он ранен в живот.

Стрельба на Энгельса из-за перекрытой дороги попала на видео.

Фото и видео: Telegram / BAZA

Теги: дагестан, регионы, стрельба
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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