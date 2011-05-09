Стрельба на Энгельса из-за перекрытой дороги попала на видео

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти опубликовала видео с конфликта, который произошел днем 11 сентября на проспекте Энгельса. В работника компании грузоперевозок выстрелили из травматического пистолета.
Как ранее писал Piter.tv, между двумя мужчинами произошел дорожный конфликт у дома №139/21. Потерпевший перекрыл свои автомобилем проезд при разгрузке, это не понравилось 34-летнему водителю минивена, который живет в Тосненском районе. Во время словесной перепалки водитель выстрелил несколько раз в 29-летнего оппонента.
Стрелка задержали, а раненого мужчину госпитализировали. Агрессор стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве.
Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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