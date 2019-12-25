Погибших в ижевской школе почтили минутой молчания

В Республике Удмуртия, где произошла трагедия, 26-29 сентября объявлены днями траура.

Петербургские депутаты почтили минутой молчания погибших учеников и сотрудников школы №88 в Ижевске. Минуту молчания объявили на пленарном заседании 28 сентября.

26 сентября в Ижевске произошла страшная трагедия. Погибли 17 человек, 11 из них – дети. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы такое больше никогда не повторилось. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших и прошу почтить память жертв минутой молчания. Александр Бельский, спикер ЗакСа.

Напомним, 26 сентября в ижевской школе №88 произошла стрельба. Жертвами преступника стали охранники, несколько учителей и школьники. Стрелок покончил с собой. Он оказался выпускником этой школы. Мужчина был одет в черную кофту с нацистской символикой.

Фото: Piter.tv