Задержанный в Ижевске признался, что кураторы убеждали его выплатить кредит

На видео от ФСБ РФ показано, как злоумышленник выполняет часть своего преступного задания - фотографирует дом.

Задержанный за подготовку убийства сотрудника оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Ижевске признался российским силовым структурам в том, что кураторы убеждали его выплатить кредит на миллион рублей, якобы взятый "в крымском банке". Соответствующее заявление подозреваемый сделал на видеозаписи, опубликованной в социальных сетях сотрудниками министерства по обороне страны. Мужчина добавил, что затем иностранные кураторы предложили ему "отработать" эти деньги и стать "внештатным сотрудником". В случае отказа злоумышленнику угрожали возбуждением уголовного дела. Первой задачей стало приехать в город Ижевск, сфотографировать дом и тех, кто оттуда выходит и туда заходит.

Со мной созвонился… представился работником… и потом пошло-поехало, что у меня взят кредит в каком-то крымском банке на миллион, в общем, что я должен выплатить его, но деньги пока зависли, мы можем держать их сутки. допрос задержанного

Ранее Центр общественных связей при ФСБ РФ сообщил о задержании в Ижевске агента украинских спецслужб из разведывательного управления, который собирался убить одного из ведущих сотрудников предприятия отечественного ОПК. Злоумышленник был завербован ГУР МО Украины при помощи мессенджера в Telegram. Он планировал взорвать российского оружейника с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ). В рамках оперативных мероприятий удалось изъять средства связи с перепиской с куратором, инструкции по изготовлению СВУ и ядовитых веществ. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам приготовления к теракту. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

В Ставропольском крае задержали гражданина Азербайджана за подготовку терактов.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России