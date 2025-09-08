Мужчина хотел собрать СВУ для терактов в городах Ессентуки и Ставрополь.

Российсуие силовые структуры задержали на территории Ставропольского края гражданина Азербайджана за подготовку терактов. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ России. В В надзорном ведомстве указали, что иностранец инициативно вступивший в состав запрещенной на территории РФ украинской террористической организации.

... По заданию ее главарей провел детальную разведку ряда объектов предполагаемых для совершения диверсионно-террористических актов, в частности административных зданий силовых ведомств и транспортной инфраструктуры в городе Ессентуки и Ставрополе. ЦОС ФСБ РФ

Установлено, что мужчина приобрел необходимые для изготовления самодельных взрывных устройств компоненты и поражающие элементы. Далее они были размещены в тайнике. Подозреваемый намеревался, используя знания и навыки, приобретенные в период службы в специальных подразделениях Вооруженных сил Азербайджана, собрать несколько СВУ для организации террористических актов. На данный момент опасные предметы изъяты оперативниками. Также спецслужбы забрали у злоумышленника средства связи и электронные носители информации с изобличающими преступление сведениями. В отношении фигуранта ведется уголовное дело по статье 30 и статье 205 УК РФ. Речь идет о приготовлениях к террористическому акту.

ФОто и видео: ЦОС ФСБ России