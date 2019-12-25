Одного из сбежавших из СИЗО Екатеринбурга задержали

Второй террорист все еще разыскивается в Свердловской области.

Один из сбежавших из СИЗО-1 города Екатеринбурга задержан российскими правоохранительными структурами этой ночью. В момент поимки мужчина сопротивления он не оказал. Соответствующее заявление сделали сотрудники прес-сслужбы регионального управления ФСИН по Свердловской области. Известно, что операция проведена в 006:45 часов утра 8 сентября по местному времени (в в 22:45 часов вечера 7 сентября по времени Москвы) при содействии ФСБ и МВД. В настоящее время ведется розыск второго беглеца. Речь и дет об Иване Корюкове. Полицейские предупреждают владельцев местных приусадебных участков и дач на территории Свердловской области о внимательности к прохожим. У правоохранителей есть сведения о том, что гражданин может скрываться на территории садоводческих товариществ.

.... был задержан обвиняемый А. В. Черепанов, который 01.09.2025 совершил побег из-под охраны из СИЗО-1 (г. Екатеринбург). Сопротивления он не оказал. сообщение ГУ ФСИН в соцсетях

В Telegram-канале BAZA уточнили, что 1-го сентября 24-летний Александр Черепанов и 25-летний Иван Корюков смогли покинуть СИЗО-1 при помощи ключей. Один из осужденных для начала открыл собственную камеру, после чего освободил из-под стражи товарища. Журналисты сообщили о том, что у злоумышленника находилось два ключа. Речь идет о ключе от камеры, а также о "проходном". Далее Александр и Иван вместе пробрались к прогулочному коридору, а оттуда направились на крышу. Таким способом мужчинам удалось сбежать. Напомним, что Корюков и Черепанов осуждены за приготовление к террористическому акту. Ранее граждан внесли в реестр террористов и экстремистов.

