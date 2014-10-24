В Удмуртии объявили трехдневный траур по погибшим в школе Ижевска

Среди погибших — охранники, учителя, дети.

Губернатор Республики Удмуртия объявил трехдневный траур по погибшим в школе №88. Он объявлен с сегодняшнего дня и будет до 29 сентября.

Родственники и близкие погибших могут получить психологическую поддержку по телефонам 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06.

Напомним, стрельба в школе произошла 26 сентября. Неизвестный зашел в школу и убил охранников. По предварительным данным, были убиты 13 человек и стрелок. Преступник был в кофте с нашивкой с нацистской символикой. По факту случившегося возбуждено несколько уголовных дел, их расследует центральный аппарат СК РФ.

Фото: Pxhere