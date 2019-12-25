Прощание с 14-летним хоккеистом, погибшим от удара шайбы, прошло в Петербурге

Отпевание спортсмена пройдёт в церкви Смоленской иконы Божией Матери, а похороны состоятся на Смоленском кладбище.

В понедельник, 15 августа, во дворце спорта "Хоккейный" прошла церемония прощания с 14-летним хоккеистом, получившим смертельную травму во время тренировки в минувший четверг. Об этом сообщило издание "Комсомольская правда".



Напомним, юный спортсмен погиб во время матча молодёжного клуба СКА. Шайба попала в область сердца, что впоследствии привело к смерти юноши.



На церемонию прощания пришли примерно 200 человек. Известно, что отпевание молодого человека пройдёт в церкви Смоленской иконы Божией Матери, а похороны состоятся на Смоленском кладбище. Кроме того, в петербургской Федерации хоккея предложено учредить приз имени погибшего для лучших 14-летних хоккеистов в сезоне.

Ранее мы сообщили о том, что отец погибшего 14-летнего хоккеиста СКА рассказал о здоровье мальчика накануне трагедии.

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