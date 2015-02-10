Опубликовано кадры тренировки, на которой умер 14-летний хоккеист СКА

В пятницу, 12 августа, были опубликованы кадры с тренировки в комплексе СКА на Ждановской улице в Петербурге. Там накануне скончался 14-летний хоккеист. Видео опубликовал телеканал 78.
По данным Следственного комитета, под защитный доспех мальчика залетела шайба, которая нанесла ему смертельную травму.
На кадрах видно, как Всеволод сгибается и падает на лед, на помощь к нему бросились другие игроки. В пресс-службе СКА рассказали, что врачу команду удалось ненадолго запустить сердце мальчика.
11 августа в 19:25 зафиксировали клиническую смерть. Молодой хоккеист скончался в больнице.
Возбуждено уголовное дело.
Фото: скриншот видео телеканала 78
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