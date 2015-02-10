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Опубликовано кадры тренировки, на которой умер 14-летний хоккеист СКА
Сегодня, 18:27
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Опубликовано кадры тренировки, на которой умер 14-летний хоккеист СКА

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СК уточнил, что шайба попала под защитный доспех мальчика и нанесла смертельную травму.

В пятницу, 12 августа, были опубликованы кадры с тренировки в комплексе СКА на Ждановской улице в Петербурге. Там накануне скончался 14-летний хоккеист. Видео опубликовал телеканал 78.

По данным Следственного комитета, под защитный доспех мальчика залетела шайба, которая нанесла ему смертельную травму. 

На кадрах видно, как Всеволод сгибается и падает на лед, на помощь к нему бросились другие игроки. В пресс-службе СКА рассказали, что врачу команду удалось ненадолго запустить сердце мальчика.

11 августа в 19:25 зафиксировали клиническую смерть. Молодой хоккеист скончался в больнице. 

Возбуждено уголовное дело.

Фото: скриншот видео телеканала 78

Теги: погиб 14-летний хоккеист, ска, смерть по неосторожности
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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