Опубликовано кадры тренировки, на которой умер 14-летний хоккеист СКА

СК уточнил, что шайба попала под защитный доспех мальчика и нанесла смертельную травму.

В пятницу, 12 августа, были опубликованы кадры с тренировки в комплексе СКА на Ждановской улице в Петербурге. Там накануне скончался 14-летний хоккеист. Видео опубликовал телеканал 78.

По данным Следственного комитета, под защитный доспех мальчика залетела шайба, которая нанесла ему смертельную травму.

На кадрах видно, как Всеволод сгибается и падает на лед, на помощь к нему бросились другие игроки. В пресс-службе СКА рассказали, что врачу команду удалось ненадолго запустить сердце мальчика.

11 августа в 19:25 зафиксировали клиническую смерть. Молодой хоккеист скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: скриншот видео телеканала 78