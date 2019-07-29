На улице Одоевского из-под земли бьет метровый фонтан

Во вторник на Васильевском острове теплосети проверяют на плотность и прочность.

На улице Одоевского недалеко от станции метро "Приморская" прорвало трубу. Огромный фонтан горячей воды бьет из-под земли. Инцидент заснял корреспондент Piter.TV.

Известно, что в понедельник, 29 июля, в Василеостровском районе проводятся повторные испытания тепловых сетей. В зону проведения работ также вошла улица Одоевского.

Гидравлические испытания необходимы для того, чтобы подготовить теплосетей комплекс к новому отопительному сезону. Выявление ненадежных участков поможет предотвратить сбои в теплоснабжении Петербурга зимой.

На прошлой неделе, 23 и 24 июля, коммунальные аварии произошли на 6-й линии В.О. и улице Опочинина.

Видео: Piter.TV