На Васильевском острове вновь проведут испытания теплосетей

Их повторят после случившихся коммунальных аварий.

АО "Теплосеть Петербурга" снова проведет теплосетей на Васильевском острове, сообщили в пресс-службе компании. Работы проведут в понедельник, 29 июля.

На плотность и прочность тепловые магистрали, проходящие по улицам Наличная, Шкиперский проток, Опочинина, Шевченко, Гаванская, Карташихина, Парусная, Кораблестроителей, Нахимова, Боцманская, Капитанская, Каховского, Уральская, Железноводская, Одоевского, Беринга, проезды Галерный и Адмиральский, Малый проспект, Кожевенная линия, площади Морской Славы и Прибалтийская.

Напомним, во время проведения испытаний в прошлый раз, 23 и 24 случился ряд коммунальных аварий: на 6-й линии и улице Опочинина.

Фото: teplosetspb.ru