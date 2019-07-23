Видео: на 6-й линии Васильевского острова забил "фонтан"

Сегодня в Василеостровском районе проходят испытания теплосетей.

Очевидцы из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщили о том, что утром 23-го июля на 6-й линии Васильевского острова пробило асфальт. Они засняли это на видео.

Вода с грязью растеклась по улице около метро "Василеостровская".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в этом районе Петербурга проводятся испытания теплосетей на плотность и прочность. В зоне испытаний также находятся трубы на 6-й линии В.О. Это могло стать причиной инцидента. Работы проводятся для того, чтобы выявить неполадки и, в случае их обнаружения, исправить их. Таким образом Петербург готовится к новому отопительному сезону.

По сообщению очевидцев, экстренные службы выехали на место и огородили участок.

Также сегодня загорелся балкон на проспекте Стачек.

Видео и фото: vk.com/spb_today