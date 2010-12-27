"Теплосеть" проведет испытания труб в Василеостровском районе

В Петербурге продолжается подготовка тепловых сетей к новому отопительному сезону.

Во вторник и среду, 23 и 24 июля, в Василеостровском районе пройдут испытания тепловых сетей на плотность и прочность. Об этом рассказала пресс-служба "Теплосети Санкт-Петербурга".

При обнаружении опасности в зонах испытаний следует сообщить о проблемах в городской мониторинговый центр (тел. 004, 112) и соблюдать правила безопасности.

В зону испытания 23 июля вошли: Детская, Опочинина, Шевченко, Канареечная, Гаванская, Весельная, Карташихина, переулки Тучков и Волховский, проспекты Большой, Средний, Малый и Среднегаванский, 2-3, 6-7, 10-11, 14-15, 18-19, 20-21, 24-25, 28-29 линии, площадь Собчака.

В среду, 24 июля, состояние теплосетей проверят в зоне, проходящей по улицам: Наличной, Шкиперский проток, Опочинина, Шевченко, Гаванская, Карташихина, Парусная, Кораблестроителей, Нахимова, Боцманская, Капитанская, Каховского, Уральская, Железноводская, Одоевского, Беринга, проезды Галерный и Адмиральский, Малый проспект, Кожевенная линия, площади Морской Славы и Прибалтийская.

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Фото: pixabay, teplosetspb.ru