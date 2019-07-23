Двое пассажиров такси погибли в ДТП на Обводном канале

"Яндекс.Такси" на полной скорости врезалось в контейнеровоз.

Во вторник, 23 июля около 4:00 на перекрестке Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта в Адмиралтейском районе автомобиль "Яндекс.Такси" на полной скорости врезался в контейнеровоз. Погибли двое мужчин, женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом петербуржцы сообщили в социальных сетях.

В момент аварии контейнеровоз пытался повернуть. В его угол врезался таксист на Skoda – 23-летний гражданин Узбекистана, который не получал водительское удостоверение.

Погибли мужчины, которые сидели с правой стороны салона такси – именно туда пришелся удар. Пассажир с заднего сиденья скончался на месте, с переднего – в карете скорой помощи.

Женщину, которая сидела слева, доставили в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии.

Водитель контейнеровоза скрылся с места происшествия, но через пять минут был задержан у дома №183 по Обводному каналу. Им оказался 54-летний мужчина.

На месте работали три машины скорой помощи, МЧС, ДПС и ППС.

В результате ДТП образовалась пробка на участке от Старо-Петергофского проспекта до улицы Степана Разина.

Полиция начала устанавливать подробности происшествия.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что гидроциклист врезался в теплоход на Фонтанке.

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Фото: Дорожный инспектор. Санкт-Петербург / ВКонтакте