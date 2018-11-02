Видео: Гидроциклист врезался в теплоход на Фонтанке

Наездника смело волной прямо под теплоход.

На набережной реки Фонтанки произошла авария с участием гидроцикла и теплохода. Нарушитель врезался в туристическое судно. Очевидцы рассказывают, что управлял гидроциклом мужчина в нетрезвом состоянии. После столкновения он упал в воду, но остался цел.

Инцидент произошел вечером 22 июля, на углу с Московским проспектом. Изначально местные жители заметили трех гидроциклистов. Они вели себя вызывающе, обливали прохожих водой. В какой-то момент один из молодых людей не удержался на транспортном средстве и попал под теплоход. Оперативно вернуть гидроцикл на место не получилось, так как он постоянно всплывал низом.

После того, как гидроциклистам удалось выбраться на берег, они поспешно ретировались с места событий. Отметим, что на борту теплохода также никто не пострадал.

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