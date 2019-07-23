Дело агрессивного торговца с проспекта Большевиков рассмотрят в Невском суде

Мужчина ответит за свое поведение в суде Петербурга.

В Петербурге правоохранительные органы завершили расследование в отношении агрессивного хозяина овощной лавки около метро "Проспект Большевиков". Ранее мужчина напал с холодным оружием на активистов, выступающих против незаконной торговли. На данный момент 33-летний нарушитель сознался в содеянном и признал вину.

Подозреваемым в уголовном деле стал Махмадюнус Хабиров. В его отношении возбуждено дело. Ранее следствие ходатайствовало о выборе меры пресечения для местного жителя. Однако прокуратура выступила против. В результате суд отпустил гражданина под подписку о невыезде. Дело рассматривается в Невском районном суде города.

Дело зарегистрировано, Хабиров обвиняется в хулиганстве, угрозе убийством и умышленном повреждении чужого имущества комментируют ситуацию в Объединенной пресс-службе судов по Петербургу

Напомним, что жертвами Хабирова едва не стали два представителя общественной организации "Потребнадзор". Фигурант расследования нанес один удар по молодому человеку, который снимал стихийный ларек на видео.После этого предприниматель скрылся на машине супруги.

Ранее Piter.tv писал о том, что напавший на активистов у "Проспекта Большевиков" оказался в полиции.

Фото и видео: Вконтакте/VinogradovLife & Незаконная торговля