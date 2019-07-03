Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения с ножом на активистов

Правоохранительные органы Петербурга возбудили уголовное против мужчины, напавшего с ножом на активистов у станции метро "Проспект Большевиков". Об этом сообщили в МВД по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел во время рейда по точкам с незаконной торговли. Активисты вели прямую трансляцию, когда один из продавцов напал на них с ножом. В данный момент полиция разыскивает агрессивного мужчину. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее мы рассказывали, что девушку, которая прокатила мужчину на капоте своего автомобиля, лишат прав. Установлено, что она управляла машиной в нетрезвом состоянии.

Видео: Вк/Признавашки