Прокатившую на капоте мужчину петербурженку лишат прав

В ходе поверки было установлено, что женщина управляла транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Девушку, прокатившую мужчину на капоте автомобиля, лишат водительских прав. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Видео инцидента было опубликован в сети 2 июля. На нем видно, как молодой человек около 1,5 км проехал на капоте автомобиля. При этом девушку за рулем спокойно управляла машиной и курила сигарету.

По словам женщины, мужчина давно ее преследует и не дает спокойно жить. Сам попутчик рассказал СМИ, что хотел помешать девушке управлять машиной в нетрезвом виде.

После публикации ролика сотрудники госавтоинспекции нашли участницу видео. В ходе поверки было установлено, что она управляла транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Женщине выписали штраф за нетрезвую езду, а автомобиль отогнали на штраф-стоянку.

Напомним, что протокол за пьяную езду предусматривает штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортом на срок от полутора до двух лет.

Видео: vk.com/spb_today