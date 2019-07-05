Напавший на активистов у "Проспекта Большевиков" оказался в полиции

Мужчина, напавший с ножом на активистов у станции метро "Проспект Большевиков", явился c повинной в полицию. Об этом Piter.TV сообщили в правоохранительных органах.
Подозреваемым оказался 33-летний Махмад Х. Мужчина принес свои извинения, и признался, что сам пострадал в ходе конфликта. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Ранее мы рассказывали, что девушку, которая прокатила мужчину на капоте своего автомобиля, лишат прав. Установлено, что она управляла машиной в нетрезвом состоянии.
Видео: ГУ МВД
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