Местный житель рассказал, что периодически там прорывает трубу.

Житель Васильевского острова в социальных сетях рассказал о том, что на улице Опочинина в асфальте образовалась дыра. Она находится около дома 27-29.

Как отметил пользователь, "фонтаны" на этом участке бьют регулярно, несколько раз в год.

"Совсем недавно был фонтан, меняли трубы, делали заплатки на асфальте. Снова дыра, вздыбленный асфальт", - отметил автор поста.

Опасный участок оградили.

Вчера и сегодня, 23 и 24 июля, на Васильевском острове проходят испытания теплосетей на плотность и прочность. Вчера пользователи рассказали о том, что в нескольких местах на улицах образовались "реки" из-за прорыва трубы.

Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov