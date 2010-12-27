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На улице Опочинина в асфальте образовалась дыра
Сегодня, 14:21
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nadezhda_sib

На улице Опочинина в асфальте образовалась дыра

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Местный житель рассказал, что периодически там прорывает трубу.

Житель Васильевского острова в социальных сетях рассказал о том, что на улице Опочинина в асфальте образовалась дыра. Она находится около дома 27-29. 

Как отметил пользователь, "фонтаны" на этом участке бьют регулярно, несколько раз в год.

"Совсем недавно был фонтан, меняли трубы, делали заплатки на асфальте. Снова дыра, вздыбленный асфальт",

- отметил автор поста.

Опасный участок оградили.

Вчера и сегодня, 23 и 24 июля, на Васильевском острове проходят испытания теплосетей на плотность и прочность. Вчера пользователи рассказали о том, что в нескольких местах на улицах образовались "реки" из-за прорыва трубы. 

Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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