Житель Васильевского острова в социальных сетях рассказал о том, что на улице Опочинина в асфальте образовалась дыра. Она находится около дома 27-29.
Как отметил пользователь, "фонтаны" на этом участке бьют регулярно, несколько раз в год.
"Совсем недавно был фонтан, меняли трубы, делали заплатки на асфальте. Снова дыра, вздыбленный асфальт",
- отметил автор поста.
Опасный участок оградили.
Вчера и сегодня, 23 и 24 июля, на Васильевском острове проходят испытания теплосетей на плотность и прочность. Вчера пользователи рассказали о том, что в нескольких местах на улицах образовались "реки" из-за прорыва трубы.
Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov
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