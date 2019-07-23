Еще несколько грязевых фонтанов забили на Васильевском острове

Это уже третий случай за 23 июля.

Очевидцы из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщили о том, что 23 июля в двух местах на Большом проспекте Васильевского острова прорвало трубу.

Один из "фонтанов" появился во дворе дома №89, другой - у дома 32/12. Ранее стало известно о том, что грязевая струя пробила асфальт на 6-й линии В.О. Аварийный участок оперативно оградили.

Ближайшие два дня в районе проводятся испытания теплосетей на плотность и прочность. Выявление неполадок необходимо для того, чтобы исправить их и подготовить город к новому отопительному сезону.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жильцы дома на проспекте Кузнецова решили избавиться от вещей и сбросить их с балкона.

Видео и фото: vk.com/spb_today