Жильцы дома на проспекте Кузнецова решили избавиться от вещей и сбросить их с балкона

Очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург. Неизданное" сообщил о том, что второй день подряд жильцы дома на проспекте Кузнецова дом 10, корпус 2 сбрасывают вещи с балкона.
По словам автора, вчера семейство выбросило духи, а 23 июля решило избавиться от остальных вещей.
"Хорошо, что никто не шел в этот момент",
- написал он.
По всей видимости, убирать мусор они не планируют. Поведение жильцов вызвало негативную реакцию у комментаторов поста.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что на 6-й линии Васильевского острова забил "фонтан".
Фото: vk.com/spb_today_unpublished
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