Прокуратура: версия о поджоге ТЦ "Мега Химки" наименее вероятна

Сергей Забатурин оценил версии произошедшего в ТЦ.

В региональной прокуратуре по Московской области рассказали о том, что версия о поджоге торгового центра "Мега Химки" наименее вероятна, хотя в настоящее время специалисты изучают все возможные сценарии произошедшего. Соответствующее заявление в ходе общения с журналистами на месте инцидента сделал местный прокурор Сергей Забатурин. Ранее стало известно о двух основных версиях возгорания в ТЦ. Речь идет о неисправности электрического оборудования или о нарушениях во время проведения работ.

Версия о поджоге в настоящее время, скажем так, наименее вероятная. Сергей Забатурин, прокурор Подмосковья

Напомним, что пожар в торговом центре начался с магазина OBI примерно в шесть утра по московскому времени. К настоящему времени огонь локализован на площади в семь тысяч квадратных метров. Жертвой трагедии стал как минимум один человек. Речь идет о сотруднике ТЦ "Мега Химки". По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности ( по статье 238 УК РФ).

МЧС сообщило о возгорании площадью 1 тыс. кв. м на промпредприятии в Барнауле.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

