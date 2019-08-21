МЧС сообщило о возгорании площадью 1 тыс. кв. м на промпредприятии в Барнауле

С территории завода спасатели смогли вывести на улицу трех рабочих.

В региональном экстренном ведомстве сообщили о возгорании площадью в одну тысячу квадратных метров на промышленном предприятии в городе Барнауле, которое занимается изготовлением шин. Представители пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю пояснили, что специалисты приняли решение о наращивании группировки личного состава для тушения пламени. О пожаре стало известно в 05:50 утра по местному времени (в 05:00 утра по времени Москвы). Уточняется, что огонь начал распространяться по одному из цехов, расположенного по проспекту Космонавтов.

Обнаружено горение в четырехэтажном здании, идет распространение огня. К тушению пожара привлечены 110 человек, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России 92 человека и 26 единиц техники. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Ликвидация пожара проходила в крайне сложных условиях сильного задымления и низкой температуры воздуха. Специалисты напомнили, что утром в Барнауле на улице фиксировалось до минус 26 градусов по Цельсию. На месте происшествия работал пожарный поезд. Пожарным удалось локализовать возгорание и вывести из опасной зоны трех работников. В настоящее время сведений о пострадавших или погибших нет. Из помещений были эвакуированы три сотрудника завода. Людей в средствах защиты дыхания представители экстренного ведомства вывели из опасной зоны.

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