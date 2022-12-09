В Москве произошел пожар в ТЦ "Мега Химки"

Огонь охватил 250 квадратных метров территории.

В Москве произошел пожар на территории торгового центра "Мега Химки". Об этом журналистам рассказали региональные представители экстренных служб. О распространении пламени специалистам из дежурно-оперативного управления сообщили очевидцы в 05:59 утра 9 декабря по местному времени. Уточняется, что воспламенилось нежилое здание в 8-ом микрорайоне, корпус 2. На текущий момент площадь возгорания составляет примерно 250 квадратных метров. Огнеборцы ликвидируют пожар по третьему (повышенному) рангу сложности. Местные жители наблюдают над участком черный столб дыма вблизи строительного магазина "Оби".

Дальнейшая информация уточняется. Привлекаемые силы и средства: 3 единицы техники, 11 человек. пресс-служба ГУ мчс по региону

Как сообщили в ГУ МЧС, площадь пожара составляет 250 кв. м. Пожару присвоен третий (повышенный) номер сложности.

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Фото и видео: Telegram / 112, Mash