Производство "Спутника V" в Италии к маю может достичь 10 млн доз ежемесячно

Глава НИЦ имени Гамалеи рассказал о производственных планах в странах Евросоюза.

Александр Гинцбург рассказал, что производство "Спутника V" в Италии к маю может достичь 10 млн доз в месяц. Об этом директор НИЦ имени Гамалеи сообщил во время онлайн-брифинга с журналистами. Эксперт уточнил, что на первоначальном этапе находятся обсуждения поставок и адаптаци производства препарата в некоторых странах ЕС, включая Францию и Германию.

На территории Итальянской республики налаживается производство, причем в очень больших масштабах..., где-то к маю месяцу идет речь о том, что будет производство выпускать до 10 млн доз в месяц. Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи

Напомним, что ранее глава отдела Европейского агентства лекарственных средств по стратегии вакцинации Марко Кавалери объявил, что ЕМА сможет одобрить препарат российского производства не раньше мая текущего года.

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Видео: Youtube/Sputnik Казахстан