Гинцбург оценил необходимость введения ковид-паспортов

Эксперт объяснил, что подобная практика была еще во времена СССР.

Александр Гинцбург оценил необходимость введения электронных паспортов вакцинации. Директор НИЦ имени Гамалеи на онлайн-брифинге с журналистами рассказал, что ковид-паспорта могут быть полезны, поэтому он не понимает скепсис экспертов о возможном ограничении чьей-то свободы или прав.

Это просто фиксирование того медицинского вмешательства, которое произошло. Поэтому если человек на руках будет иметь некий дополнительный документ хорошей степени защиты, подтверждающий, что он провакцинирован, и не только этой вакциной, но и всеми другими вакцинами. Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи

Эксперт привел в пример подобные документы, которые были на территории СССР. Он вспомнил, что в советское время прививался от желтой лихорадки. Медики дали ему соответствующий документ.

При вакцинации "Спутником V" можно увеличить время между прививками до 60 дней.

Видео: Youtube/Sputnik Казахстан