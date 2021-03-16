Гинцбург оценил необходимость введения ковид-паспортов

Александр Гинцбург оценил необходимость введения электронных паспортов вакцинации. Директор НИЦ имени Гамалеи на онлайн-брифинге с журналистами рассказал, что ковид-паспорта могут быть полезны, поэтому он не понимает скепсис экспертов о возможном ограничении чьей-то свободы или прав.
Это просто фиксирование того медицинского вмешательства, которое произошло. Поэтому если человек на руках будет иметь некий дополнительный документ хорошей степени защиты, подтверждающий, что он провакцинирован, и не только этой вакциной, но и всеми другими вакцинами.
Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи
Эксперт привел в пример подобные документы, которые были на территории СССР. Он вспомнил, что в советское время прививался от желтой лихорадки. Медики дали ему соответствующий документ.
При вакцинации "Спутником V" можно увеличить время между прививками до 60 дней.
Видео: Youtube/Sputnik Казахстан
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