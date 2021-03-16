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Запланированы клинические испытания "Спутника V" среди пациентов с ВИЧ

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На данный момент подобные исследования пока не успели провести.

Запланированы клинические испытания "Спутника V" среди пациентов с ВИЧ. Об этом рассказал директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Такое клиническое исследование планировалось и планируется в настоящее время.

Александр Гинцбург, директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи

Он отметил, что на данный момент подобные исследования пока не успели провести.

Ранее мы писали, что ни одного летального исхода среди привившихся "Спутником V" не зафиксировано.

Видео: Youtube/Sputnik Казахстан

 

 

 

 
Теги: вич, спутник v, центр имени гамалеи
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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