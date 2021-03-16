Александр Гинцбург рассказал об успехах прививочной кампании в России.

Ни одного летального исхода среди привившихся "Спутником V" не зафиксировано. Об этом на онлайн-брифинге с журналистами сообщил глава НИЦ имени гамалеи Александр Гинцбург.

Те, кто провакцинировался, они гарантированы от того, что им не придется госпитализироваться и вирус у них не опустится в легкие. То есть тяжелых случаев, не говоря уже о смертельных исходах, на очень большой выборке испытуемых не было обнаружено. Все вакцинированные были защищены. Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи

Эксперт напомнил, что к настоящему моменту число произведенных доз вакцины "Спутник V" достигло отметки в 10 млн.

Гинцбург: в России начались испытания "Спутника V" на пациентах с онкологией.

Видео: YouTube / Sputnik Казахстан