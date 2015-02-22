Массовая вакцинация от коронавируса в России началась с 18 января по поручению президента.

Вакцину от коронавируса в РФ получили почти 7 миллионов человек. Об этом рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Прививку получили уже 7 млн, наверное, соответственно людей в нашей стране, и не только у нас. Александр Гинцбург, директор центра имени Гамалеи

Отметим, что массовая вакцинация от коронавируса в России началась с 18 января по поручению президента.

Ранее мы писали, что губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в некоторых прививочных пунктах возникают перебои с вакциной от COVID-19. В таких ситуациях Беглов рекомендует обратиться в другой прививочный пункт. Об этом глава города сообщил после объезда Курортного и Кронштадтского районов.