В некоторых прививочных пунктах Петербурга возникают перебои с вакциной от COVID-19

Беглов отметил, что 305 тыс. петербуржцев привились от коронавируса.

В субботу, 13 марта, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в некоторых прививочных пунктах возникают перебои с вакциной от COVID-19. В таких ситуациях Беглов рекомендует обратиться в другой прививочный пункт. Об этом глава города сообщил после объезда Курортного и Кронштадтского районов.

Могут быть небольшие перебои с вакциной на некоторых прививочных пунктах, но есть и другие прививочные пункты, где вакцина есть. Мы в ближайшее время должны получить большой объем вакцины, так что все будет нормально отметил Беглов.

Также губернатор Петербурга отметил, что 305 тыс. петербуржцев привились от COVID-19, из них 185 тыс. вакцинировались вторым компонентом препарата. Беглов призвал петербуржцев прививаться от коронавируса.

Я считаю, что это правильно. Надо вакцинироваться, если мы хотим жить без всяких ограничений заявил глава города.

Ранее стало известно, что в 16 пунктах вакцинации в Петербурге закончился первый компонент "Спутник V".

Фото: gov.spb.ru