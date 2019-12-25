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В некоторых прививочных пунктах Петербурга возникают перебои с вакциной от COVID-19
Сегодня, 15:51
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kraratau27

В некоторых прививочных пунктах Петербурга возникают перебои с вакциной от COVID-19

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Беглов отметил, что 305 тыс. петербуржцев привились от коронавируса.

В субботу, 13 марта, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в некоторых прививочных пунктах возникают перебои с вакциной от COVID-19. В таких ситуациях Беглов рекомендует обратиться в другой прививочный пункт. Об этом глава города сообщил после объезда Курортного и Кронштадтского районов. 

Могут быть небольшие перебои с вакциной на некоторых прививочных пунктах, но есть и другие прививочные пункты, где вакцина есть. Мы в ближайшее время должны получить большой объем вакцины, так что все будет нормально

отметил Беглов.

Также губернатор Петербурга отметил, что 305 тыс. петербуржцев привились от COVID-19, из них 185 тыс. вакцинировались вторым компонентом препарата. Беглов призвал петербуржцев прививаться от коронавируса.

Я считаю, что это правильно. Надо вакцинироваться, если мы хотим жить без всяких ограничений

заявил глава города. 

Ранее стало известно, что в 16 пунктах вакцинации в Петербурге закончился первый компонент "Спутник V". 

Фото: gov.spb.ru 

Теги: covid 19, александр беглов
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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