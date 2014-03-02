Гинцбург: в России начались испытания "Спутника V" на пациентах с онкологией

Глава центра Гамалеи посоветовал привиться и тем, кто переболел коронавирусом.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в России начались испытания "Спутника V" на пациентах с онкологией.

Отдельно сейчас исследования на онкологических больных уже начались. Александр Гинцбург, директор центра имени Гамалеи

Он подчеркнул, что онкологическое заболевание не считается противопоказанием для вакцинации. Исключением, по словам Гинцбурга, считается химиотерапия или стадия лечения, когда больной принимает препараты, которые подавляют размножение клеток.

Глава центра Гамалеи посоветовал привиться и тем, кто переболел коронавирусом, но у них выработалось мало антител.

Ранее мы писали, что вакцину от коронавируса в РФ получили почти 7 миллионов человек.

Фото: Piter.tv