Это не повлияет на эффективность препарата.

При вакцинации "Спутником V" можно увеличить время между прививками до 60 дней. Об этом рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Промежуток времени между первой и второй вакцинацией может быть увеличен, причем до 60 дней, то есть до двух месяцев. Александр Гинцбург, директор Центра им. Гамалеи

По его словам, это не повлияет на эффективность препарата.

Ранее мы писали, что и одного летального исхода среди привившихся "Спутником V" не зафиксировано. Об этом на онлайн-брифинге с журналистами сообщил глава НИЦ имени гамалеи Александр Гинцбург.

Видео: Youtube/Sputnik Казахстан