Все происшествия в Петербурге за сутки - 13 ноября 2017

Что случилось в Петербурге сегодня, 13 ноября? Обзор всех происшествий Петербурга за сутки. Новости Питера коротко в изложении канала Piter.TV с фото и видео.

В Петербурге началась новая рабочая неделя. Понедельник подтвердил всем известную поговорку и оказался "днем тяжелым", В городе было неспокойно. Конечно, обошлось без масштабных происшествий, но все-таки для нашего традиционного вечернего обзора происшествий ЧП хватает. Начнем рассказывать по порядку о самых страшных, поучительных и эффектных из них. Некоторые из ЧП удастся показать - ведь фото и видео инцидентов уже появились в Сети.

Происшествия в спб за сегодня, 13 ноября

1. Ночью на Невском Audi чуть не заехала в кафе. Машины и кафе притягиваются. Во всяком случае, в Петербурге. Во всяком случае, ночью. Вот и на этот раз на пересечении Невского и Фонтанки произошло бессмысленное ДТП. Водитель не справился с управлением, влетел в угол дома с цокольным кафе, расшиб себе лобовуху и остался на месте до приезда ГИБДД. Старенькая Audi стала выглядеть еще хуже.

2. На Юго-Западе в страшном ДТП погиб водитель. Если в первой ночной аварии никто не пострадал, то здесь все вышло гораздо страшнее. На проспекте Маршала Жукова "Тойота Камри" влетела в "Сканию". Второй автомобиль по правилам остановился на светофоре, а "Тойота" со всей силы влетела ему в зад. То ли "Скания" тормозила резко, то ли дорога была скользкой. Но закончилась вся история смертью 35-летнего мужчины. Теперь с материалами дела будут разбираться эксперты.

3.Петербуржец с помутненным рассудком похитил четырех несовершеннолетних. Если честно, эта история случилась еще в субботу, 11 ноября. Но мы не можем вам о ней не рассказать, слишком уж детективным получился этот триллер. Все случилось на Загребском бульваре. 28-летний мужчина встретил четырех мальчиков от 13 до 14 лет и пригласил к себе домой "повеселиться". Там он изменился в лице и стал угрожать детям пистолетом. Мальчишек держали в плену 4 часа, и только ближе к полуночи полиция смогла освободить несчастных, никто не пострадал. Подробности истории и причины странного поведения маньяка не сообщаются. Говорят, что во время ареста он был неадекватен и пьян в стельку. Так что к этой истории больше вопросов, чем ответов.

4. В Петербурге два чеченца похитили русскую студентку. И еще одно похищение за сутки. На этот раз речь идет о страстной любви и ревности. В ней было все: двое южан, похищение студентки, даже оружие с патронами. К счастью, девушку быстро спасли из плена, а похитителей задержали. Новость интересная, горячая - лучше прочитать целиком по ссылке :) А здесь оставим мотивирующие портреты двух классных парней, участвовавших в этой истории от "Фонтанки.ру".

5. В Петербурге школьников-колясочников не пустили в кинотеатр. Запутанная история. В социальных сетях мама мальчика-инвалида пожаловалась, что его вместе с друзьями выгнали из кафе популярного кинотеатра. Мол, выгнали ни за что, просто сказали, что дети не прошли фейс-контроль. Социальные сети и СМИ тут же захлестнула волна негодования. Однако вскоре кинотеатр загрузил видео, которое показало другую сторону дела. Оказвается, дети сидели в кафе и отказывались делать заказ. Поэтому их и прогнали. Но все равно некрасиво - так что кинотеатру все-таки пришлось принести извинения. А вот, кстати, и видео инцидента:

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