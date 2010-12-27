В Петербурге два чеченца похитили русскую студентку

Ревность и обида к бывшей девушке заставила чеченца похитить студентку.

Правоохранительные органы Петербурга задержали двух чеченцев, подозреваемых в похищении молодой девушки. По версии следствия, мужчины совершили преступление после того, как студентка отказала одному из них в отношениях.

Похищение произошло около 10 часов утра 11 ноября. Девушку забрали прямо из аудитории Аграрного университета в Пушкине, в котором училась девушка. Бывший сожитель жертвы угрожал ей травматическим пистолетом, а после усадил в собственную “Тойоту”. Отметим, что чеченец возил похищенную по городу, периодически останавливаясь, чтобы избить пострадавшую.

Сообщается, что в 18 часов вечера преступник забрал на автомобиле друга-земляка и они не отпускали студентку до 4 часов утра 12 ноября. Иномарка с злоумышленниками была задержана около дома номер 1 корпус 17 по улице Марата. Девушку освободили и отвезли в травмпункт. Врачи диагностировали у нее многочисленные ушибы.

Сотрудники полиции возбудили уголовно дело по факту похищения человека. У мужчин изъяли пистолет и патроны. Пострадавшая студентка отпущена на амбулаторное лечение.