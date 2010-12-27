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В Петербурге два чеченца похитили русскую студентку
Сегодня, 10:42
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lesjasap
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В Петербурге два чеченца похитили русскую студентку

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Ревность и обида к бывшей девушке заставила чеченца похитить студентку.

Правоохранительные органы Петербурга задержали двух чеченцев, подозреваемых в похищении молодой девушки. По версии следствия, мужчины совершили преступление после того, как студентка отказала одному из них в отношениях. 
 
Похищение произошло около 10 часов утра 11 ноября. Девушку забрали прямо из аудитории Аграрного университета в Пушкине, в котором училась девушка. Бывший сожитель жертвы угрожал ей травматическим пистолетом, а после усадил в собственную “Тойоту”. Отметим, что чеченец возил похищенную по городу, периодически останавливаясь, чтобы избить пострадавшую. 
 
Сообщается, что в 18 часов вечера преступник забрал на автомобиле друга-земляка и они не отпускали студентку до 4 часов утра 12 ноября. Иномарка с злоумышленниками была задержана около дома номер 1 корпус 17 по улице Марата. Девушку освободили и отвезли в травмпункт. Врачи диагностировали у нее многочисленные ушибы. 
 
Сотрудники полиции возбудили уголовно дело по факту похищения человека. У мужчин изъяли пистолет и патроны. Пострадавшая студентка отпущена на амбулаторное лечение. 
Теги: аграрный университет , похищение , пушкин , студентка , чеченцы
Категории: Новости СПб

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