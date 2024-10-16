В Петербурге нашли погибшей пропавшую китайскую студентку 31 октября

Китайская студентка из Герценовского университета найдена мертвой в Петербурге.

В Санкт-Петербурге завершились поиски пропавшей студентки из Китая. Девушку, обучавшуюся в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена, нашли погибшей.

По предварительным данным, иностранная студентка перестала выходить на связь с отцом 31 октября. Родственники забили тревогу, после чего начались поисковые мероприятия. Девушка около года проживала в общежитии РГПУ имени Герцена, после чего сняла отдельное жилье. Она училась по направлению "Психолого-педагогическое образование".

По данным источника, студентка сталкивалась с трудностями в общении и подвергалась буллингу со стороны одногруппников из-за слабого знания русского языка. Сейчас в Петербург направляется отец погибшей. По информации источника 78.ru, мужчине пока не сообщили о случившемся.

Фото: Piter.TV