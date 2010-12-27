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В Петербурге школьников-колясочников не пустили в кинотеатр
Сегодня, 15:40
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lesjasap
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В Петербурге школьников-колясочников не пустили в кинотеатр

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Сотрудники кинотеатра "Мираж Синема" отказались запускать на сеанс мальчиков-колясочников.

На выходных петербургских школьников-колясочников не пустили в кинотеатра “Мираж Синема” в ТРК “Атлантик-Сити”. Сообщается, что мальчики хотел попасть на сеанс, но не прошли “фейс-контроль”. 
 
Мама одного из подростков рассказала, что детей не пустили ни в кино, ни в прилегающую пиццерию из-за их инвалидности. Сотрудники выгнали ребят отметив, что владелец заведения может выгнать любого посетителя без объяснения причин. Этот же работник пугал мальчиков, что обратится с жалобой на них в прокуратуру. 
 
Родители планируют обратиться в правоохранительные органы. У мамы школьника, которого не пустили в кинотеатр, есть запись разговора, в котором ее сына выгоняют из заведения. 
 
Руководство “Мираж Синема” никак не прокомментировало произошедший инцидент. 
Теги: беспредел , инвалиды , кинотеатр , мираж синема
Категории: Новости СПб

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