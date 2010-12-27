В Петербурге школьников-колясочников не пустили в кинотеатр

Сотрудники кинотеатра "Мираж Синема" отказались запускать на сеанс мальчиков-колясочников.

На выходных петербургских школьников-колясочников не пустили в кинотеатра “Мираж Синема” в ТРК “Атлантик-Сити”. Сообщается, что мальчики хотел попасть на сеанс, но не прошли “фейс-контроль”.

Мама одного из подростков рассказала, что детей не пустили ни в кино, ни в прилегающую пиццерию из-за их инвалидности. Сотрудники выгнали ребят отметив, что владелец заведения может выгнать любого посетителя без объяснения причин. Этот же работник пугал мальчиков, что обратится с жалобой на них в прокуратуру.

Родители планируют обратиться в правоохранительные органы. У мамы школьника, которого не пустили в кинотеатр, есть запись разговора, в котором ее сына выгоняют из заведения.

Руководство “Мираж Синема” никак не прокомментировало произошедший инцидент.