Петербуржец с помутненным рассудком похитил четырех несовершеннолетних

Петербуржец, угрожая пистолетом, силой удерживал у себя в квартире четырех школьников. Когда пришла полиция, мужчина сам открыл дверь

В Петербурге на Загребском бульваре полиции пришлось спасать четырех школьников, которых неадекватный житель Петербурга заманил к себе домой, сообщила "Фонтанка" 13 ноября.

Известно, что инцидент произошел 11 ноября около 6 часов вечера. К компании школьников подошел 28-летний парень. По какому-то предлогу злоумышленнику удалось завести 14-летних подростков к себе в квартиру, расположенную в доме 9 по Загребскому бульвару.

Сообщается, что дети находились у него дома до ночи 12 ноября, под дулом пистолета похитителя. У одного из подростков мужчина отобрал телефон. Помощь пришла только во втором часу ночи на 13 ноября. Преступник добровольно открыл полиции дверь и оперативники вывели из квартиры троих 14-летних и одного 13-летнего школьника.

Оперативники так и не смогли добиться объяснений от хозяина квартиры, так как он был в состоянии алкогольного опьянения. Оружие отправлено на экспертизу, а сам похититель в отдел полиции до вытрезвления. Дети на пострадали и были переданы родителям.