Проект трамвайной линии "Славянка" одобрила Госэкспертиза

Сейчас компания концессионер создает строительный городок. Геодезисты уже занимаются разметкой будущей трассы.

В понедельник, 19 сентября, Госэкспертиза одобрила строительство трамвайной линии "Славянка". Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Специалисты Госэкспертизы проверили технические и технологические решения маршрута. В результате они подтвердили, что проект рационально решит задачу развития транспортной инфраструктуры юга города. Сейчас компания концессионер создает строительный городок. Геодезисты уже занимаются разметкой будущей трассы.

Напомним, что проект рассчитан на два этапа. Сначала будет проложен 21 км сетей и возведены четыре путепровода и три моста. Трамваи будут проходить над Волковкой, Кузьминкой и Славянкой, а также пересекать транспортные магистрали. На линию выйдут современные составы, для которых также предусмотрено депо. Трамвайной линией от "Купчино" до Славянки будут пользоваться 13 миллионов пассажиров ежегодно. Поездка от станции метро "Купчино" до Славянки должна будет занимать в два раза меньше времени, чем сегодня на автотранспорте.

Ранее трамвайную линию от Шушар до Пулково запустят не позже 2029 года. Участок станет продолжением трамвайной сети "Купчино – Шушары – Славянка".

Фото: Piter.tv