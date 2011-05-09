Трамвайной линией от "Купчино" до Славянки будут пользовать 13 миллионов пассажиров ежегодно

Общая протяженность трамвайной линии составит 21 километр.

Временно исполняющий обязанности главы администрации Пушкинского района Андрей Чапуров рассказал "Петербургскому дневнику" о том, как реализуется проект строительства трамвайной сети "Купчино" – поселок Шушары – Славянка.

Общая протяженность трамвайной линии составит 21 километр. По словам Андрея Чапурова, после включения перспективных направлений до кампуса СПбГУ и аэропорта Пулково она может увеличиться в два раза.

Поездка от станции метро "Купчино" до Славянки должна будет занимать в два раза меньше времени, чем сегодня на автотранспорте. По расчетам специалистов, новой линией будут пользоваться не менее 13 миллионов пассажиров в год.

Фото: Piter.tv