  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Трамвайная сеть "Купчино — Шушары – Славянка" может появиться через три года
Сегодня, 22:52
78
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Трамвайная сеть "Купчино — Шушары – Славянка" может появиться через три года

0 0

Строительство планируют полностью завершить к 2025 году.

Осенью в Петербурге планируют начать работы по строительству трамвайной сети "Купчино – Шушары – Славянка". Старт проекту дал губернатор Александр Беглов.

Проект рассчитан на два этапа. Сначала будет проложен 21 км сетей и возведены четыре путепровода и три моста. Трамваи будут проходить над Волковкой, Кузьминкой и Славянкой, а также пересекать транспортные магистрали. На линию выйдут современные составы, для которых также предусмотрено депо.

Строительство должны завершить к 2025 году. Предполагается, что время в дороге от Славянки до станции метро "Купчино" составит всего 40 минут. В перспективе линию хотят продлить до Пулково и корпуса Государственного Университета в Пушкине.

Фото: Смольный

Теги: губернатор, купчино - шушары - славянка, петербург, трамвайная сеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии