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Трамвайную линию от Шушар до Пулково запустят не позже 2029 года
Сегодня, 12:37
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Трамвайную линию от Шушар до Пулково запустят не позже 2029 года

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Участок станет продолжением трамвайной сети "Купчино – Шушары – Славянка".

Шестикилометровую трамвайную линию от Шушар до аэропорта Пулково введут в эксплуатацию до 2029 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Газпромбанка.

Проект предполагает заключение концессионного соглашения сроком на 17 лет. Известно, что участок станет продолжением трамвайной сети "Купчино – Шушары – Славянка", строительством которой также занимается банк совместно с группой АБЗ-1.

Новая линия призвана улучшить транспортную доступность аэропорта для туристов и жителей Северной столицы. По сути, у ниъх появится альтернативный маршрут для приезда в воздушную гавань. Предполагается, что за сутки трамваи будут перевозить по маршруту 16 тыс. человек.

Ранее мы сообщили о том, что депутат ЗакСа Петербурга предложил перенести сроки ремонта Пулковского шоссе.

Фото: Piter.TV

Теги: пулково, санкт-петербург, трамвай, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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