Трамвайную линию от Шушар до Пулково запустят не позже 2029 года

Участок станет продолжением трамвайной сети "Купчино – Шушары – Славянка".

Шестикилометровую трамвайную линию от Шушар до аэропорта Пулково введут в эксплуатацию до 2029 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Газпромбанка.



Проект предполагает заключение концессионного соглашения сроком на 17 лет. Известно, что участок станет продолжением трамвайной сети "Купчино – Шушары – Славянка", строительством которой также занимается банк совместно с группой АБЗ-1.



Новая линия призвана улучшить транспортную доступность аэропорта для туристов и жителей Северной столицы. По сути, у ниъх появится альтернативный маршрут для приезда в воздушную гавань. Предполагается, что за сутки трамваи будут перевозить по маршруту 16 тыс. человек.

Ранее мы сообщили о том, что депутат ЗакСа Петербурга предложил перенести сроки ремонта Пулковского шоссе.

Фото: Piter.TV